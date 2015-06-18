Греки на слухах о выходе из еврозоны сняли за день депозитов почти на миллиард евро

Перед переговорами канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что она "все еще убеждена", что соглашение между Афинами и ЕС, МВФ и Европейским центральным банком возможна, передает радио "Свобода".

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Министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что Афины имеют "политический и моральный долг" заключить соглашение с кредиторами. Но встреча в Люксембурге, по его словам, вряд ли завершится договоренностями.

Греция имеет меньше чем две недели на заключение соглашения, в соответствии с которым кредиторы требуют от нее сокращении расходов на 2 млрд евро, чтобы можно было говорить о дальнейшей программе поддержки. Отметим, что текущая программа международной финансовой помощи для Греции заканчивается в конце июня.

А в это время в греческих банках продолжается отток средств с депозитов. Только в среду вкладчики сняли 820 млн евро со своих счетов, сообщает сайт деловой информации capital.gr со ссылкой на банковские источники, передают РИА Новости.

Вкладчики снимают деньги из-за неопределенности в переговорах между Грецией и кредиторами и возможного введения контроля за капиталом и ограничения снятия средств. Кроме того, в последние дни участились заявления о возможном выходе страны из еврозоны.

В понедельник отток средств составил 300 млн евро, во вторник уже 400 млн, сообщает издание.