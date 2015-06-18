В России не исключают расширения списка стран, арестовавших ее имущество по делу ЮКОСа

Россия полностью исключает возможность выплаты по иску бывших акционеров нефтяной компании "ЮКОС", сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, передает ТАСС.

"Совершенно исключаю", - заявил он.

Улюкаев признал, что есть риск притязания на госимущество РФ не только в Бельгии и Франции, но и в других странах в рамках "дела ЮКОСа".

Читайте такжеФранция вслед за Бельгией арестовала российское имущество по иску ЮКОСа"Действительно, конечно же, можно ожидать распространения такого рода недружественных действий и в других юрисдикциях; мы должны оценивать риски, мы считаем, что такой риск есть", - сказал он.

В то же время, министр отметил, что объем замороженных госсредств РФ за рубежом незначительный, однако сам факт ареста неприятен.

В Кремле не стали комментировать притязания Бельгии и Франции на российские активы в рамках дела ЮКОСа. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, адвокаты и правительство занимаются этим делом.

Читайте такжеВ Госдуме России придумали, как не выполнить решение Европейского суда по ЮКОСуПостоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2014 года обязала Россию выплатить почти 50 млрд долларов компаниям, аффилированным с бывшими акционерами ЮКОСа. Суд решил, что действия России в отношении ЮКОСа можно расценить как экспроприацию инвестиций, нарушающую 45-ю статью Энергетической хартии, которую РФ подписала, но не ратифицировала.

Наибольшую сумму - $39,97 млрд - должен получить кипрский офшор Hulley Enterprises Limited, связанный с бывшим контролирующим акционером ЮКОСа Group Menatep Limited (впоследствии переименован в GML), говорится в решении суда по одному из трех исков. Выплата еще $8,2 млрд присуждена кипрской Veteran Petroleum, которая выполняла роль пенсионного фонда бывших сотрудников ЮКОСа. Размер компенсации для зарегистрированного на острове Мэн офшора Yukos Universal Limited суд определил в размере $1,9 млрд.

Россия уже высказала категорическое несогласие с этим решением третейского суда в Гааге.