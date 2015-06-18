Депутаты предварительно усилили защиту вкладов населения

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении правительственный законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования системы гарантирования вкладов физических лиц и выведения неплатежеспособных банков с рынка», направленный на совершенствование системы защиты вкладов населения и повышение институциональной способности Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий проект (№2045а) проголосовали 234 народных депутата при необходимом конституционном минимуме в 226 голосов.

Депутаты также 231 голосом поддержали предложение председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана о подготовке законопроекта ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Как отметил, выступая в парламенте, заместитель министра финансов Артем Шевалев, указанный законопроект разработан совместно Минфином, Нацбанком, Фондом гарантирования вкладов физических лиц, специалистами Всемирного банка, Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития.

«Целью законопроекта является совершенствование процедуры выведения неплатежеспособных банков с рынка, в том числе консолидация по продаже активов в структуре Фонда, усиление защиты прав вкладчиков путем ускорения проведения выплат», - сказал Шевалев.

По его словам, законопроектом предлагается установить криминальную ответственность руководителей или должностных лиц банка за внесение неправдивых сведений о вкладчике, что делает невозможной его идентификацию и затягивает начало осуществления выплат.

Замминистра финансов отметил, что указанным законопроектом предлагается расширить перечень критериев, согласно которым банк может быть признан неплатежеспособным, а также перечень оснований для возмещения Фондом средств по вкладам. В частности, по словам Шевалева, Фонд сможет не возмещать вклады с признаками дробления, а также средства, размещенные с признаками мошеннических действий.

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Министр финансов Наталья Яресько в ходе обсуждения законопроекта отметила, что его принятие является одним из структурных маячков МВФ, необходимых Украине для получения второго транша кредита.

«Я подтверждаю вам, что этот законопроект является структурным маяком МВФ, и мы должны его принять до 30 июня. Поэтому я вас очень прошу поработать в комитетах вместе с нами, Национальным банком и Фондом гарантирования над всеми поправками и вынести его на рассмотрение 30 июня», - сказала Яресько.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физлиц оценивает объем дробления вкладов в неплатёжеспособных банках, которые он в настоящее время выводит с рынка, в 8 млрд грн, в том числе на крупнейший неплатежеспособный «Дельта Банк» приходится 3 млрд грн спорных вкладов.

В настоящее время Фонд не выплачивает возмещение по таким вкладам, признавая сделки ничтожными и обращаясь с заявлениями в правоохранительные органы.

За 2014 год и январь-июнь 2015 года Нацбанк признал неплатежеспособным 52 банк, которые в настоящее время выводит с рынка Фонд гарантирования.

Поскольку объем поступлений регулярных взносов от банков не покрывает объемы выплат вкладчикам неплатежеспособных банков, Фонд вынужден заимствовать средства у правительства и Национального банка Украины. По оценкам Фонда, в этом году объём кредитов НБУ и правительства может достигнуть 50 млрд грн.