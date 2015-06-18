Украина может получить первые €600 миллионов от ЕС через несколько недель - еврокомиссар

Украина может получить первый транш макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 600 млн евро уже через несколько недель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время совместного заявления для прессы с президентом Украины Петром Порошенко заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, который находится с визитом в Киеве.

«Мы чрезвычайно рады, что сегодня Верховная Рада ратифицировала третий пакет макрофинансовой помощи Украине общей стоимостью 1,8 млрд евро. И я уверен в том, что через несколько недель мы уже сможем предоставить Украине первый транш в рамках этого пакета в размере 600 млн евро», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада сегодня, 18 июня, приняла Закон «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и Кредитного соглашения между Украиной как заемщиком, Национальным банком Украины как финансовым агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором (о получении Украиной макрофинансовой помощи Европейского Союза в сумме до 1 млрд 800 млн евро)».

В пояснительной записке указано, что заключение меморандума и кредитного соглашения позволит Украине привлечь на условиях срочности и платности дополнительные финансовые ресурсы Евросоюза.

«Реализация проекта закона не требует дополнительных расходов из государственного бюджета Украины на 2015 год, однако будет требовать предусмотреть расходы в государственном бюджете Украины на обслуживание и погашение привлеченного кредита в дальнейшем. Процентная ставка заимствования сроком на 10-15 лет прогнозируется на уровне до 2% годовых, однако будет уточняться по результатам выхода Европейской комиссии, которая имеет самый высокий кредитный рейтинг (ААА), на внешний рынок заимствований для привлечения средств кредита, будут перечисляться Украине по соответствующей процентной ставке», - сказано в документе.

Заместитель министра финансов Арсен Шевелёв отметил, что поступления средств предполагается тремя траншами по 600 млн евро. По его словам, первый транш будет получен сразу после выполнения внутренней процедуры по этому меморандуму.

Еврокомиссия и правительство Украины 22 мая в рамках саммита «Восточного партнерства» в Риге подписали меморандум о взаимопонимании относительно предоставления Киеву макрофинансовой помощи в размере 1,8 млрд евро.