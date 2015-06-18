Члены ВТО признали право Украины на дополнительный импортный сбор, против только Россия

Украина завершила консультации со странами-членами ВТО о дополнительном импортном сборе, введенном 25 февраля для стабилизации платежного баланса, и получила поддержку своей позиции относительно его отмены либо в конце декабря 2015 года, либо досрочно при увеличении золотовалютных резервов до уровня покрытия трех месяцев импорта.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, подавляющее большинство членов ВТО признало, что примененные Украиной меры связаны со сложной ситуацией с платежным балансом и введены в полном соответствии с положениями соглашений ВТО. При этом Россия стала единственным членом ВТО, который не присоединился к консенсусу в данном вопросе.

Отчет о консультациях будет утвержден на заседании Генерального совета ВТО в конце июля.

Как сообщал УНИАН, правительство в конце февраля ввело временные меры для стабилизации платежного баланса в виде сбора по импорту по ставкам 10% и 5%.

Сбор не распространяется на критический импорт, медицинские принадлежности, энергетические ресурсы, в частности на газ, и другие важные для украинской экономики и населения товары.

Страны - члены Всемирной торговой организации призывают Украину отменить дополнительный импортный сбор не позднее конца 2015 года.

Государственная фискальная служба Украины отмечает значительный рост ввоза в страну контрабандного товара после введения дополнительного импортного сбора.