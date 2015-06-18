Рада хочет обязать чиновников декларировать имущество, которым они пользуются
Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "О внесении изменения в статью 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции" (относительно объема декларируемой информации лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления)", внесенный Кабинетом министров Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект (№ 2879) проголосовали 259 народных депутатов из 321, зарегистрированных в сессионном зале.
Министр юстиции Украины Павел Петренко отметил, что данным законом предусмотрено, что государственные чиновники, в том числе самого высокого уровня, в своих декларациях должны указывать не только имущество, которое они на себя оформили, но и то имущество, которым они реально пользуются.
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Он также добавил, что в примечании к законопроекту отмечается, что осуществление интересов декларанта и членов его семьи состоит в возможности пользоваться имуществом на постоянной основе в течение 6 месяцев отчетного года, за который подается декларация. Если декларант пользовался машиной, квартирой, ценными бумагами в течение 6 месяцев, то тогда он должен внести информацию об этом имуществе в декларацию.
Петренко подчеркнул, что "не в том дело, что этот закон касается программы МВФ и даст возможность получить 2 млрд долларов очередного транша, а в том, что это действительно улучшение нашей антикоррупционной программы".
Петренко напомнил, что по так называемому "Межигорью" начато уголовное производство по статье о даче взятки, то есть "господин Клюев дал взятку господину Януковичу в виде предоставления ему права пользования резиденцией "Межигорье" в течение определенного времени". "Все знают, что "Межигорье" являются собственностью Януковича, но он никогда не декларировал его, и более того, он оформил это имущество на подставные компании, принадлежащие господину Клюеву", - отметил министр. Как отметил Петренко, для избежания в дальнейшем таких ситуаций и требуется декларирование не только имущества, которое есть в собственности, но и того, которым пользуется декларант.
Народный депутат Украины Егор Соболев подчеркнул, что принятие данного законопроекта "это на самом деле маленький и очень неуверенный шаг к тому, чтобы прекратить весьма распространенную практику, когда наши судьи, правоохранители, чиновники живут, как французские миллионеры, а по декларации как украинские пенсионеры".