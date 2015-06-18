Рада хочет обязать чиновников декларировать имущество, которым они пользуются

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект (№ 2879) проголосовали 259 народных депутатов из 321, зарегистрированных в сессионном зале.

Министр юстиции Украины Павел Петренко отметил, что данным законом предусмотрено, что государственные чиновники, в том числе самого высокого уровня, в своих декларациях должны указывать не только имущество, которое они на себя оформили, но и то имущество, которым они реально пользуются.

Читайте такжеАнтикоррупционному бюро могут разрешить наказывать чиновников за ложь в декларациях

Он также добавил, что в примечании к законопроекту отмечается, что осуществление интересов декларанта и членов его семьи состоит в возможности пользоваться имуществом на постоянной основе в течение 6 месяцев отчетного года, за который подается декларация. Если декларант пользовался машиной, квартирой, ценными бумагами в течение 6 месяцев, то тогда он должен внести информацию об этом имуществе в декларацию.

Петренко подчеркнул, что "не в том дело, что этот закон касается программы МВФ и даст возможность получить 2 млрд долларов очередного транша, а в том, что это действительно улучшение нашей антикоррупционной программы".

Петренко напомнил, что по так называемому "Межигорью" начато уголовное производство по статье о даче взятки, то есть "господин Клюев дал взятку господину Януковичу в виде предоставления ему права пользования резиденцией "Межигорье" в течение определенного времени". "Все знают, что "Межигорье" являются собственностью Януковича, но он никогда не декларировал его, и более того, он оформил это имущество на подставные компании, принадлежащие господину Клюеву", - отметил министр. Как отметил Петренко, для избежания в дальнейшем таких ситуаций и требуется декларирование не только имущества, которое есть в собственности, но и того, которым пользуется декларант.

Народный депутат Украины Егор Соболев подчеркнул, что принятие данного законопроекта "это на самом деле маленький и очень неуверенный шаг к тому, чтобы прекратить весьма распространенную практику, когда наши судьи, правоохранители, чиновники живут, как французские миллионеры, а по декларации как украинские пенсионеры".