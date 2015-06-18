Яценюк призвал депутатов проголосовать пакет законов по программе МВФ до 10 июля

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поблагодарил народных депутатов за результативное голосование по пакету законопроектов, подготовленных в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом, и призвал парламентариев завершить работу над документами вплоть до принятия окончательных решений по ним до 10 июля – до момента заседания Совета директоров МВФ. Об этом Яценюк заявил, выступая в парламенте.

«Я благодарю парламентскую коалицию и надеюсь, что на следующей неделе мы доработаем законопроекты, чтобы до 10 числа (июля - УНИАН) нам выйти на Совет директоров МВФ», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июня, Верховная Рада Украины в рамках голосования по законопроектам, оговоренным программой реформ с МВФ, приняла законопроекты о распределении прибыли НБУ, об усилении независимости Нацбанка, а также рассмотрела в первом чтении законопроекты об обязанности чиновников декларировать имущество, которым они пользуются, а также об установлении экономически обоснованных тарифов.

Украина и МВФ реализуют совместную программу реформ, предполагающую выделение нашей стране 17,5 млрд долл. кредитных средств в течение 4 лет. Первый транш кредита в объеме 5 млрд долл. Украина получила сразу же после одобрения программы – в марте текущего года. В мае в Киеве работала миссия МВФ, задачей которой стала оценка экономического положения Украины и хода выполнения реформ. Миссия по итогам работы ухудшила свои прогнозы экономического развития нашей страны в связи с продолжающейся войной на востоке, однако заявила о признаках экономической стабилизации, которые могут быть основой дальнейшего экономического роста в случае, если эскалация конфликта будет остановлена.

Доклад миссии будет рассмотрен на заседании Совета директоров Фонда, дата которого еще не определена. Решением Совета станет выделение или невыделение Украине второго кредитного транша в размере 1,7 млрд долл.