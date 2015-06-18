Гривня на межбанке укрепилась уже до 21,32 за доллар

В четверг, 18 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,20/21,32 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,1890/24,3020 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3950/0,3980 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,3292 грн/долл., к этому часу заключено 504 сделки на сумму 315,64 млн долл.