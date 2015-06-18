Нацбанк укрепил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 19 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2132.9154 (18 июня – 2165.0235)

100 EUR – 2432.3767 (18 июня – 2441.9300)

10 RUR – 3.9995 (18 июня – 4.0167)

Как сообщал УНИАН, в четверг, 18 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,20/21,32 грн/долл.

Ккотировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,1890/24,3020 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3950/0,3980 грн/рубль.