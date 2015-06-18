В России не исключают повышения пенсионного возраста

"Через какое-то количество лет придется повышать пенсионный возраст", - сказал Топилин.

Минтруд и Пенсионный фонд РФ планируют до конца текущего года собрать аналитические материалы для обоснованного обсуждения вопроса о повышении пенсионного возраста в стране, пишет ТАСС.

Читайте такжеДепутаты не поддержали ни один из законопроектов о снижении пенсионного возраста

"Я думаю, что мы до конца года должны это сделать - набрать материалы", - сказал Топилин, пояснив, что для ведения дискуссии о повышении возраста выходы на пенсию необходимо иметь детальные аналитические материалы.

При этом он заявил, что вопрос о повышении возраста выхода на пенсию нельзя рассматривать в контексте экономии.

"Даже если повышать пенсионный возраст, экономии не возникает, она может возникнуть в первые годы, но в принципе, это же просто сдвижка, это купирование будущих рисков, когда поколения сдвигаются, становится больше людей за пределами возраста 60 или 55 лет", - сказал Топилин.