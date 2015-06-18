Участников АТО освободили от уплаты военного сбора

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 277 народных депутатов из 304 зарегистрировавшихся в сессионном зале.

Как сказал один из авторов законопроекта, председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко, законопроект предлагает "освободить от уплаты 1,5% военного сбора участников АТО". "Это нонсенс, когда военные содержат армию", - добавил он.

Законом пункт 162.2 статьи 162 Налогового кодекса дополняется подпунктом 162.2.1, в соответствии с которым временно, на время проведения АТО, не подлежат налогообложению военным сбором доходы в виде денежного довольствия работников правоохранительных органов, военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Государственной пограничной службы Украины; лиц рядового, начальствующего состава, военнослужащих, работников Министерства внутренних дел Украины, Управления государственной охраны Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других образованных в соответствии с законам Украины воинских формирований и других лиц, на период их непосредственного участия в проведении антитеррористической операции.

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При рассмотрении проекта было поддержано предложение о том, что порядок подтверждения статуса указанных лиц, с целью применения указанной льготы, определяется Кабмином.

Особенности учета лиц, к которым не применяется взимание военного сбора с денежного обеспечения военнослужащих и других лиц, которые принимают непосредственное участие в АТО, осуществляются в порядке, определенном Кабинетом министров.

Пункт 161 подраздела 10 раздела ХХ переходных положений Налогового кодекса дополняется положением о том, что освобождаются от обложения сбором доходы в виде денежного обеспечения лиц, указанных в подпункте 162.2.1 пунктом 162.2 статьи 162 кодекса.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через два месяца после его принятия.