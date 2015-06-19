Премьер Греции считает, что компромисс на экстренном саммите еврозоны будет достигнут

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас считает экстренный созыв встречи глав государств стран зоны евро положительным шагом к соглашению между Афинами и кредиторами. Можно найти решение, которое вернет Грецию на путь развития в зоне евро, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой премьера, передает ПРАЙМ.

Председатель Евросовета Дональд Туск созвал в понедельник, 22 июня, внеочередной саммит еврозоны для обсуждения проблемы с греческой задолженностью. По словам Туска, "настало время срочно обсудить ситуацию в Греции на высшем политическом уровне".

Читайте такжеМВФ не будет ждать: Греция должна заплатить, или дефолт - ВВС"Созыв глав правительств в понедельник - позитивное развитие на пути к соглашению. Мы добиваемся, чтобы окончательные переговоры проходили на высшем политическом уровне в Европе, и теперь мы работаем для успеха этого саммита. Те, кто инвестирует в кризис и в сценарии ужасов, будут разочарованы", - говорится в заявлении.