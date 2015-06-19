Россия находится в полноценном кризисе, уровень жизни населения падает - Кудрин

Экс-глава Минфина РФ Алексей Кудрин заявил, что в данный момент Россия находится в полноценном кризисе, передает «Газета.Ru».

«Во втором-третьем квартале будет падение. Рост может возобновиться к концу года, но статистически мы будем иметь падение ВВП в этом году — это полноценный кризис», — сказал Кудрин.

Он также подчеркнул, что уровень жизни россиян снижается.

Читайте такжеЕБРР: Россия и Греция – главные факторы риска для европейской экономики«Реальная зарплата населения упала на 10%. Реальные доходы на сегодняшний момент сократились на 4–5%, а по итогам года падение будет еще больше. Это - серьезное снижение уровня жизни», — отметил Кудрин.

Росстат зафиксировал снижение реальных располагаемых денежных доходов россиян в мае на 6,4% в годовом выражении. По итогам пяти месяцев 2015 года, снижение составило 3%.