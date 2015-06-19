Греческие вкладчики за день забрали из банков более миллиарда евро

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в банках Греции, передает "ЕвроПравда". В целом с понедельника по четверг из банков выведено около 3 млрд евро ($3,39 млрд), что составляет около 2,2% депозитов в греческих банках по состоянию на конец апреля.

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Как отмечают банкиры, греки забирают свои средства из-за беспокойства о будущем страны в еврозоне.

Отметим, что суммы, которые граждане Греции снимают со своих банковских счетов, растут день ото дня. Так, в понедельник отток средств составил 300 млн евро, во вторник уже 400 млн, а в среду греки за день забрали из банков более 800 млн евро.

Как сообщал УНИАН, 17 июня греческий Центробанк пригрозил международным кредиторам дефолтом, выходом из еврозоны и ЕС в целом.