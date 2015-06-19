Нацбанк решил ликвидировать очередной банк

Национальный банк Украины принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка «Стандарт», в котором с 20 февраля работает временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По информации на сайте НБУ, регулятор принял такое решение по предложению Фонда гарантирования.

Нацбанк напомнил, что в феврале банк был признан проблемным в связи с проведением рисковой деятельности, с назначением куратора НБУ. После отнесения банка к категории проблемных его показатели ухудшились, а предоставленный банком план финансового оздоровления не содержал достаточных неотложных мер для улучшения финансового состояния, в связи с чем НБУ отнес банк к категории неплатежеспособных.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования 20 февраля ввел временную администрацию в банк «Стандарт» сроком на три месяца - до 19 мая на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Банк «Стандарт» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2008 года и входит в группу небольших финучреждений по активам.

По информации банка, его основным владельцем является глава наблюдательного совета банка Виталий Таран, владеющий акциями банка через компанию «Медиа имидж», а также совокупно 6 юридических лиц, доля каждого из которых менее 10% уставного капитала.

В начале декабря банк «Стандарт» стал победителем конкурса на право вывести с рынка неплатежеспособный банк «Золотые ворота» путем получения его активов и обязательств.