Госстат улучшил показатель падения ВВП Украины

Падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2015 года по сравнению с первым кварталом 2014 года (в постоянных ценах 2010 года), согласно обновленным данным на сайте Государственной службы статистики Украины, составило 17,2%.

Напомним, 15 мая Госстат сообщал о падении ВВП в первом квартале в годовом выражении на 17,6%.

Также Госстат улучшил оценку падения ВВП в первом квартале по сравнению с предыдущим кварталом. По обновленной информации, по сравнению с четвертым кварталом 2014 года, с учетом сезонного фактора, ВВП в первом квартале 2015 года снизился на 5,3% вместо 6,5%, обнародованных в мае.

В сообщении отмечается, что даннные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

По обновленным оценкам Госстата, номинальный ВВП в фактических ценах в первом квартале составил 367,577 млрд грн.

Рост дефлятора ВВП в годовом выражении (показатель, отражающий реальное изменение цен на все товары и услуги) по итогам первого квартала оценивается в 41,5%.

Валовый внутренний продукт из расчета на одного человека составил 8,568 тыс. грн, или на 16,9% меньше, чем годом ранее.

В конце апреля Национальный банк Украины обнародовал свои оценки, согласно которым падение ВВП Украины в первом квартале 2015 года составило 15% в годовом измерении.

Как сообщал УНИАН, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в целом за 2014 год, по сравнению с предыдущим годом, в постоянных ценах 2010 года без учета оккупированного Крыма и части зоны проведения АТО, составило 6,8%. Номинальный ВВП в целом за 2014 год составил 1,567 трлн грн, в ценах предыдущего года - 1,365 трлн грн.

Кабинет министров рассматривает три сценария развития экономики Украины в 2015 году, согласно которым падение ВВП страны ожидается на уровне от 11,9% до 5,5%. Национальный банк прогнозирует падение ВВП Украины в 2015 году на 7,5%.

Согласно прогнозам Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития, ВВП Украины в 2015 году упадет 9%. Всемирный банк прогнозирует падение ВВП страны в этом году на 7,5%.

По оценкам экспертов, со второго квартала ожидается стабилизация экономики Украины и поквартальный рост ВВП, но в целом динамика за год будет отрицательной – на уровне от минус 7% до минус 15%.