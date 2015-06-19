Гривня на межбанке опустилась до 21,78 за доллар

В пятницу, 19 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,60/21,78 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,42/24,62 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3980/0,4020 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 21,4448 грн/долл., к этому часу заключено 33 сделки на сумму 13,91 млн долл.