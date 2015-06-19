Украина с начала года получила $6 миллиардов от внешних кредиторов – Яресько

Об это в ходе Часа вопросов к правительству сказала министр финансов Украины Наталья Яресько.

В частности, отвечая на вопрос парламентариев о том, какую именно внешнюю финансовую помощь получает Украина, Яресько отметила: «В прошлом году мы получили кредитную поддержку в объеме 9 мдрд долл. и выплатили долгов на 14 млрд долл. В этом году из 40 млнд долл. (общего пакета финансовой помощи Украине, открытого на 4 года и с условием выполнения программы реформ - УНИАН) мы получили 5 млрд долл. по линии МВФ и 1 млрд от правительства США».

При этом Яресько напомнила, что 40 млрд долл. – это средства, которые формируются из нескольких источников. «40 млрд (долл. - УНИАН)– это на 4 года и они состоят из трех частей: 17,5 млрд долл. от МВФ на 4 года. Из них бюджет получил 5 млрд долл., и мы удвоили резервы. Вторая составляющая - 7,2 млрд долл. – от наших двухсторонних и многосторонних партнеров, включая 1 млрд., которые мы получили от США и 1,8 млрд евро, которые от Европейского Союза. Но от ЕС мы еще не получили ни цента. Плюс 800 млн, из которых 500 млн долл. от Всемирного банка и 300 млн долл. от правительства Японии. Но мы не можем получить эти деньги, потому что не можем принять необходимые законопроекты. Мы тут не выполняем своих обязательств», - сказала Яресько.

Кроме того, она подчеркнула, что в пакет помощи входит и 15,3 млрд долл. – средства, которые Украина должна сэкономить на долговых выплатах. «Это не живые деньги – 15,3 млрд долл. Это то, что мы не заплатим, если успешно завершим реструктуризацию», - сказала Яресько.

Как сообщал УНИАН, Украина и МВФ реализуют совместную программу реформ, предполагающую выделение нашей стране 17,5 млрд долл. кредитных средств в течение 4 лет. Первый транш кредита в объеме 5 млрд долл. Украина получила сразу же после одобрения программы – в марте текущего года. В мае в Киеве работала миссия МВФ, задачей которой стала оценка экономического положения Украины и хода выполнения реформ. Миссия по итогам работы ухудшила свои прогнозы экономического развития нашей страны в связи с продолжающейся войной на востоке, однако заявила о признаках экономической стабилизации, которые могут быть основой дальнейшего экономического роста в случае, если эскалация конфликта будет остановлена.

Доклад миссии будет рассмотрен на заседании Совета директоров Фонда, дата которого еще не определена. Решением Совета станет выделение или невыделение Украине второго кредитного транша в размере 1,7 млрд долл.

Кроме того, 22 мая в рамках саммита «Восточного партнерства» в Риге Украина и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании относительно предоставления Киеву макрофинансовой помощи в размере 1,8 млрд евро.

18 июня Верховная Рада ратифицировала меморандум. Заместитель министра финансов Арсен Шевелёв отметил, что поступления средств предполагается тремя траншами по 600 млн евро. По его словам, первый транш будет получен сразу после выполнения внутренней процедуры по этому меморандуму. Средства ЕС выделяются на 15 лет под 2% годовых.

Кроме того, Украина с марта ведет переговоры с внешними кредиторами относительно реструктуризации части государственного долга в общем объеме порядка 23 млрд долл., при общем объеме госдолга страны в 70 млрд долл. Переговоры с кредиторами являются частью программы реформ, одобренной Международным валютным фондом и принятой в марте текущего года.

Кабинет министров по предложению Министерства финансов 4 апреля утвердил перечень долговых обязательств для проведения реструктуризации. Соотношение государственного долга к ВВП не должно превысить отметку в 71% до 2020 года, а долговое финансирование бюджета - не более 10% ВВП. Реструктуризация коснется внешних долгов, возникших до 28 февраля 2014 года, и будет включать часть внешнего долга Украины, гарантированные государством внешние долги и квазисуверенные долги - еврооблигации государственных банков, «Укрзализныци», города Киева.

Свою поддержку реструктуризации части госдолга Украины уже выразили МВФ, ЕБРР, а также правительства США и стран «Большой семерки». В частности, глава Минфина США Джейкоб Лью в ходе встречи с премьер-министром Украины Арсением Яценюком заявил, что США поддерживают Украину в реализации программы МВФ, в том числе по реструктуризации коммерческих долгов.

По состоянию на текущий момент Украина достигла понимания по реструктуризации бондов государственных «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» на 1,3 млрд долл. и 1,5 млрд долл. соответственно. Переговоры по реструктуризации остальных бумаг продолжаются. Пока соглашение с кредиторами не достигнуто. Ключевым разногласием является предложение Украины о списании 15,3 млрд долл. долговых обязательств, которое кредиторы считают неприемлемым. Комитет частных кредиторов во главе с американским инвестиционным фондом Franklin Temрleton предлагает пролонгировать платежи на 10 лет, включая четырехлетний льготный период - до 2019 года и списать лишь часть купонных выплат в объеме порядка 500 млн долл. Однако такое предложение неприемлемо для Минфина.

В случае, если договоренности не будут достигнуты, правительство Украины может воспользоваться правом на введение моратория на выплату части долгов. Это право закреплено законом, принятым парламентом и подписанным президентом. Мораторий может распространяться на долги частных кредиторов и не касается долгов перед институциональными кредиторами, включая МВФ, ЕБРР, Всемирный банк и другие организации.

Правительство может использовать свое право с 18 июня на срок до 1 июля 2016 года.