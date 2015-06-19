Кудрин: доля российской экономики в мировой сократится до исторического минимума

Об этом заявил бывший министр финансов России Алексей Кудрин, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума, передает Slon.ru.

«Уже практически свершилось, что с 2012 по 2018 годы, время последнего президентства Владимира Владимировича Путина, средний рост будет 1,4% в год. Это означает, что к 2020 году Россия как доля в мировой экономике станет 2,7% – самый низкий показатель за всю новейшую историю. Даже в 1998 году мы были выше. То есть мы стали меньше, чем были всегда, начиная с 1992 года», – отметил Кудрин.

Он подчеркнул, что в России накопились серьезные дисбалансы, диспропорции в экономике, учитывая, что раньше экономическая модель базировалась на нефти. «И, к сожалению, еще одно неприятное известие – в период этого кризиса ВВП на душу населения в Латвии стал выше российского», – добавил Кудрин.

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О негативных тенденциях в экономике РФ рассказал и президент Сбербанка Герман Греф. По его мнению, в 2015 году ее ожидает «очевидная и глубокая рецессия», а в 2016 году – стагнация.

«Никак нельзя говорить о росте, я просто не вижу источников для роста, какой-то восстановительный рост возможен, но, скорее всего, мы будем крутиться где-то около ноля», – заявил он.

В Минэкономразвития прогнозируют, что российский ВВП по итогам 2015 года снизится на 2,8%. В ведомстве также ожидают, что начиная с четвертого квартала в стране возобновится экономический рост: об этом в рамках ПМЭФ заявил глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.

Согласно обновленному 15 июня прогнозу Банка России, экономический спад в РФ в 2015 году составит 3,2%. Ранее в ЦБ ожидали, что в базовом сценарии (при цене на нефть $50–55 за баррель) сокращение ВВП в текущем году составит 3,5–4%, а в рисковом сценарии ($40–45 за баррель) – 5,3–5,8%.