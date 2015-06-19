Гонтарева рассказала о своих главных достижениях за год работы в Нацбанке

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева назвала главными достижениями регулятора под ее руководством переход к гибкому курсообразованию на валютном рынке и сбалансирование благодаря этому счета текущих операций платежного баланса, а также улучшение «портрета» банковской системы и трансформация структуры Национального банка.

Об этом говорится в обращении главы НБУ, приуроченному к первой годовщине ее пребывания на посту, размещенном на сайте регулятора.

«Оценивая результаты того, что сделано, с уверенностью могу сказать, что точка невозврата к старой системе Национальным банком уже пройдена. Ведь не только создана новая команда, не только обновлено законодательство о повышении институциональной независимости НБУ, но и, что очень важно, - изменены правила, процедуры и внутренние процессы регулятора. Поэтому этот процесс необратим и уже не будет зависеть от того, кто во главе регулятора», - говорится в обращении.

Гонтарева подчеркнула, что в этом направлении НБУ помогли международные финансовые организации. В частности, возобновление сотрудничества с Международным валютным фондом и Всемирным банком позволило экономике удержаться «на плаву» в катастрофически сложных условиях.

Среди прочих достижений глава НБУ выделила спасение гривни, сбалансирование внешней позиции Украины, ликвидацию львиной доли уголовных схем вывода капитала из страны и существенное оздоровление банковского сектора.

«Мы стабилизировали ситуацию на финансовом рынке и практически завершили первый этап реформирования банковской системы - очистили ее от неплатежеспособных банков. Завершаем первый этап рекапитализации банковской системы. Прекратили практику отмывания грязных денег внутри банковской системы, масштабы которого оценивались сотнями миллиардов гривень в год. Положили конец концепции «олигархического банкинга», который процветал в стране последние двадцать лет», - отмечается в обращении.

Помимо этого, глава НБУ напомнила, что регулятор повысил ответственность менеджмента и собственников банков за результаты деятельности их финучреждений, представление недостоверной отчетности и кредитование связанных лиц, а также усовершенствовал процедуры раскрытия конечных владельцев банков.

«По большому счету, наша команда бросила вызов неэффективной системе внутри нашей страны. Мы упорно работаем, потому что осознаем, что только революционные изменения на финансовом рынке дадут обществу шанс жить в новой Украине. И мы продолжаем идти к нашей цели - финансовой стабильности в государстве и надежному банковскому сектору с восстановленным доверием нашего населения», - подчеркнула Гонтарева.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Нацбанка и назначении на этот пост Валерии Гонтаревой 19 июня 2014 года.

В первые 9 месяцев пребывания Гонтаревой на посту в СМИ периодически появлялась информация об отставке главы НБУ, что по мнению регулятора, было связано с желанием отдельных политических сил или личностей расшатать ситуацию в Украине.

В последние 3 месяца, по мере стабилизации ситуации на валютном рынке страны, нападки на руководство НБУ прекратились.

Глава НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента сроком на семь лет.