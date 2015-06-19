Украина подготовила кредиторам новое предложение – встреча на следующей неделе при участии МВФ

Правительство Украины направит комитету кредиторов обновленное предложение о реструктуризации государственного долга, а в случае его отклонения воспользуется правом на введение моратория по выплатам.

Об этом в ходе брифинга заявила министр финансов Украины Наталья Яресько.

"Сегодня мы направляем комитету кредиторов Украины обновленное предложение по реструктуризации нашего долга, которое базируется на новых макропоказателях. Оно включает значительное уменьшение основной суммы долга, продление периода погашения и изменение процентной ставки», - сказала она.

«Как вы знаете, Верховная Рада поддержала просьбу премьер-министра и предоставила Кабинету министров право принимать решение относительно введения моратория на выплаты по долгам. В случае отсутствия реального прогресса в переговорах в ближайшее время, если кредиторы не воспользуются этим последним шансом достигнуть соглашения, Украина будет иметь полное моральное и юридическое право принять соответствующее решение относительно взаимоотношений с собственником наших долгов», - добавила Яресько.

По ее словам, руководство Украины имеет в этом вопросе единую согласованную позицию.

«Правительство Украины действует исключительно в интересах народа Украины и будет использовать это право (право введения моратория на выплаты - УНИАН) очень взвешенно, мудро и исключительно в пользу наших граждан», - сказала министр.

Также Яресько сообщила, что Украина, Международный валютный фонд и комитет кредиторов проведут на следующей неделе трехсторонние переговоры по реструктуризации государственного долга, а также обсудят новое предложение Украины кредиторам.

"На следующей неделе состоится трехсторонняя встреча Международного валютного фонда, Украины и комитета кредиторов для уточнения всех этих технических вопросов по нашему предложению. В результате все участники процесса должны получить одинаковое понимание технических и экономических аспектов нашего предложения. И, таким образом, у кредиторов не будет причин далее задерживать переговоры с Украиной относительно реструктуризации долга», - сказала она.

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Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры по реструктуризации 13 марта – сразу после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда. В рамках переговоров украинская сторона рассчитывает за счет продления сроков уплаты, а также частичного списания купона и номинала долга, в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

Украинское правительство рассчитывает провести реструктуризацию с учетом трех ее компонентов – продления сроков погашения долга, снижения купона и частичного списания номинала долга, однако кредиторы согласны только на продление сроков, считая списание долга неприемлемым.

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Напомним, с 18 июня в Украине действует закон, позволяющий Кабинету министров до 1 июля 2016 года принимать решение о введении моратория на выплату внешних долгов частным кредиторам, по которым идут переговоры о реструктуризации.