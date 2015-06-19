Украина продолжает обслуживать все долги и выплатит купон по российским евробондам - Яресько

15:47, 19 июня 2015
Финансы
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Украина продолжает обслуживать все свои долговые обязательства и 22 июня осуществит запланированную выплату по российским еврооблигациям на сумму 75 миллионов долларов.

Яресько назвала дату выплаты купона

Об этом сегодня, 19 июня, заявила на брифинге министр финансов Украины Наталья Яресько.

«В настоящее время с целью обеспечения конструктивного хода переговоров (по реструктуризации долга - УНИАН) Украина продолжит обслуживать долги, в том числе она осуществит следующий платеж 22 июня по еврооблигациям, которые подлежат погашению в декабре 2015 года», - сказала она.

По словам министра, Украина приравнивает российские еврооблигации к другим выпускам суверенных еврооблигаций страны.

"Мы с первого дня считали и считаем эту еврооблигацию, как и все суверенные еврооблигации до 2014 года, одинаковыми и включили в периметр долговой операции. Мы с ними работаем на равных условиях", – сказала Яресько.

Глава Минфина напомнила, что Украина на текущей неделе уже выплатила 39 млн долл. купона по другим еврооблигациям и на следующей неделе выплатит 75 млн долл. по российским еврооблигациям.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня заместитель министров финансов РФ Сергей Сторчак на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме оценил вероятность выплаты Украиной купона в сумме 75 млн долл. по российскому кредиту как приближающуюся к 100%. По его словам, выплата купона упростит Украине переговоры с другими кредиторами.

Напомним, 17 декабря 2013 года президент РФ Владимир Путин и в то время президент Украины Виктор Янукович договорились о предоставлении российской стороной займа Украине в объеме 15 млрд долларов. Кредит предполагал обмен средств на суверенные евробонды Украины. Первый транш кредита в объеме 3 млрд долларов был предоставлен Украине в конце декабря 2013 года.

Читайте такжеКабмин с 18 июня сможет вводить мораторий на выплату внешних долгов кредиторам17 октября 2014 года Путин заявил, что РФ может, но не будет требовать от властей Украины досрочного погашения кредита в сумме 3 млрд долларов, чтобы не «завалить» украинскую финансовую систему.

Янукович в конце февраля 2014 года, после массового расстрела силовиками протестующих на Майдане Незалежности в Киеве, сбежал в Россию.

РФ после этого, в марте 2014 года, после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

В результате этих действий ЕС, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели в отношении России санкции, в том числе – в отношении крупнейших банков.

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