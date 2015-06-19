Украина продолжает обслуживать все долги и выплатит купон по российским евробондам - Яресько

Об этом сегодня, 19 июня, заявила на брифинге министр финансов Украины Наталья Яресько.

«В настоящее время с целью обеспечения конструктивного хода переговоров (по реструктуризации долга - УНИАН) Украина продолжит обслуживать долги, в том числе она осуществит следующий платеж 22 июня по еврооблигациям, которые подлежат погашению в декабре 2015 года», - сказала она.

По словам министра, Украина приравнивает российские еврооблигации к другим выпускам суверенных еврооблигаций страны.

"Мы с первого дня считали и считаем эту еврооблигацию, как и все суверенные еврооблигации до 2014 года, одинаковыми и включили в периметр долговой операции. Мы с ними работаем на равных условиях", – сказала Яресько.

Глава Минфина напомнила, что Украина на текущей неделе уже выплатила 39 млн долл. купона по другим еврооблигациям и на следующей неделе выплатит 75 млн долл. по российским еврооблигациям.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня заместитель министров финансов РФ Сергей Сторчак на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме оценил вероятность выплаты Украиной купона в сумме 75 млн долл. по российскому кредиту как приближающуюся к 100%. По его словам, выплата купона упростит Украине переговоры с другими кредиторами.

Напомним, 17 декабря 2013 года президент РФ Владимир Путин и в то время президент Украины Виктор Янукович договорились о предоставлении российской стороной займа Украине в объеме 15 млрд долларов. Кредит предполагал обмен средств на суверенные евробонды Украины. Первый транш кредита в объеме 3 млрд долларов был предоставлен Украине в конце декабря 2013 года.

Читайте такжеКабмин с 18 июня сможет вводить мораторий на выплату внешних долгов кредиторам17 октября 2014 года Путин заявил, что РФ может, но не будет требовать от властей Украины досрочного погашения кредита в сумме 3 млрд долларов, чтобы не «завалить» украинскую финансовую систему.

Янукович в конце февраля 2014 года, после массового расстрела силовиками протестующих на Майдане Незалежности в Киеве, сбежал в Россию.

РФ после этого, в марте 2014 года, после введения войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. При непосредственном участии российских спецслужб и поддержке российской армии на Донбассе были созданы так называемые Донецкая и Луганская «народные республики». Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

В результате этих действий ЕС, США, Канада, Япония, Австралия и ряд других стран ввели в отношении России санкции, в том числе – в отношении крупнейших банков.