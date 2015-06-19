Кредиторы предлагают Украине использовать $8 миллиардов из резервов на погашение долгов

Внешние кредиторы Украины, с которыми украинское правительство ведет переговоры о реструктуризации государственного долга, предлагают использовать 8 млрд долл. из резервов Национального банка Украины на погашение долгов.

Об этом в ходе брифинга заявила министр финансов Украины Наталья Яресько.

«Контрпредложение, которое мы получили от Комитета кредиторов, отличается от нашего глобально только одним пунктом. Кредиторы предлагают использовать 8 млрд долл. США по долгам из резервов Национального банка Украины, не позволяя нам стабилизировать финансовую систему страны», - сказала она.

По словам Яресько, такая позиция кредиторов является неприемлемой для Украины и такой шаг был бы незаконным, что подтверждает и Международный валютный фонд.

Читайте такжеУкраина подготовила кредиторам новое предложение – встреча на следующей неделе при участии МВФ

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры по реструктуризации 13 марта – сразу после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда. В рамках переговоров украинская сторона рассчитывает за счет продления сроков уплаты, а также частичного списания купона и номинала долга в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

Украинское правительство рассчитывает провести реструктуризацию с учетом трех ее компонентов – продления сроков погашения долга, снижения купона и частичного списания номинала долга, однако кредиторы согласны только на продление сроков, считая списание долга неприемлемым.

Напомним, с 18 июня, в Украине действует закон, позволяющий Кабинету министров до 1 июля 2016 года принимать решение о введении моратория на выплату внешних долгов частным кредиторам, по которым идут переговоры о реструктуризации.