Гривня уходит на выходные с курсом 21,85 за доллар

В пятницу, 19 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,65/21,85 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,5070/24,7250 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3980/0,4020 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,6365 грн/долл., к этому часу заключено 482 сделки на сумму 304,82 млн долл.