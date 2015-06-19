Глава МВФ похвалила депутатов и Кабмин

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд приветствует принятие украинским парламентом законопроектов, разработанных в рамках реализации программы реформ, одобренной Фондом, а также считает правильным решение правительства продолжить переговоры с частными кредиторами по реструктуризации части госдолга.

Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, текстом которого располагает УНИАН.

«Я приветствую прогресс, достигнутый вчера украинским парламентом в части принятия законодательства об усилении независимости Национального банка и продолжении глубоких структурных реформ в экономике, что позволит восстановить экономический рост, - говорится в заявлении Лагард. - Я также приветствую решение правительства достичь соглашения с кредиторами. Это важно, в особенности для того, чтобы Фонд продолжил финансирование Украины даже в том случае, если переговоры не будут завершены в срок».

Как сообщал УНИАН, 18 июня Верховная Рада Украины в рамках голосования по законопроектам, оговоренным программой реформ с МВФ, приняла законы о распределении прибыли НБУ, об усилении независимости Нацбанка, а также рассмотрела в первом чтении законопроекты об обязанности чиновников декларировать имущество, которым они пользуются, а также об установлении экономически обоснованных тарифов.

Эти законопроекты входят в пакет документов, необходимых к принятию в рамках реализации программы реформ, одобренной МВФ.

Украина и МВФ реализуют совместную программу реформ, предполагающую выделение нашей стране 17,5 млрд долл. кредитных средств в течение 4 лет. Первый транш кредита в объеме 5 млрд долл. Украина получила сразу же после одобрения программы – в марте текущего года. В мае в Киеве работала миссия МВФ, задачей которой стала оценка экономического положения Украины и хода выполнения реформ. Миссия по итогам работы ухудшила свои прогнозы экономического развития нашей страны в связи с продолжающейся войной на востоке, однако заявила о признаках экономической стабилизации, которые могут быть основой дальнейшего экономического роста в случае, если эскалация конфликта будет остановлена.

Доклад миссии будет рассмотрен на заседании Совета директоров Фонда, дата которого еще не определена. Совет должен принять решение о выделении или невыделении Украине второго кредитного транша в размере 1,7 млрд долл.