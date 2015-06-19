Гонтарева анонсировала переход ко второму этапу банковской реформы

Национальный банк Украины завершает первый этап реформирования банковского сектора - очистку системы от неплатежеспособных банков - в рамках Программы развития финансового сектора до 2020 года, утвержденной Национальным советом реформ.

Об этом говорится в обращении главы НБУ Валерии Гонтаревой, приуроченному к первой годовщине ее пребывания на посту, размещенном на сайте регулятора.

По информации НБУ, регулятор переходит к следующему этапу - перезагрузке банковской системы, в рамках которой регулятор сконцентрируется на стабилизации инфляции и ее снижении, активном наращивании международных резервов, дальнейшем укреплении банковской системы и возврате доверия вкладчиков.

«Уже через год мы планируем перейти к третьему этапу реформ - этапу устойчивого развития и роста банковской системы. Также мы планируем выйти на тренд постепенного развития рынков капитала, рост активов всего финансового сектора, наращивание внутренних и внешних инвестиций», - говорится в обращении.

Для этих целей, как напомнила глава НБУ, нужно постепенно отменить административные ограничения, для чего регулятор согласовал с МВФ график и условия постепенной либерализации как на валютном рынке, так и на рынке депозитов.

Гонтарева подчеркнула, что регулятор осознает потребности Украины в инвестиционных ресурсах, для привлечения которых наряду с экономической выгодой для инвесторов нужно обеспечить защиту их интересов и стабильность.

«Поэтому сегодня на повестке дня стоят вопросы: усиление защиты прав кредиторов, совершенствование процедур банкротства акционерных обществ (в том числе, банков и их должников), дальнейшее регулирование процедур капитализации и реструктуризации банков, усиление защищенности вкладчиков - физических лиц», - отмечается в обращении.

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Как сообщал УНИАН, Национальный совет реформ в мае этого года одобрил Комплексную программу развития финансового сектора Украины до 2020 года, предполагающую три этапа реформ: решение проблем прошлого и очистка финансового сектора, закладка фундамента для развития системы и реализация мер самого развития.

В рамках мер по очистке банковской системы НБУ за 2014 год и январь-июнь 2015 года признал неплатежеспособными 51 банк, которые в настоящее время выводит с рынка Фонд гарантирования вкладов физлиц.