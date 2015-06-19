В понедельник подорожают доллар и евро – официальные курсы НБУ

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 22 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2163.5428 (19 июня – 2132.9154)

100 EUR – 2444.5870 (19 июня – 2432.3767)

10 RUR – 4.0214 (19 июня – 3.9995)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 19 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,65/21,85 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,5070/24,7250 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,3980/0,4020 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 21,6365 грн/долл., к этому часу заключено 482 сделки на сумму 304,82 млн долл.