Баланс недели: законы для МВФ, мораторий для кредиторов, иски против виновных

На минувшей неделе Украина сделала шаг навстречу Международному валютному фонду - Верховная Рада рассмотрела пакет законопроектов, подготовленных в рамках сотрудничества с ключевым кредитором страны. Их принятие позволит получить второй кредитный транш МВФ в размере 1,7 млрд долл. Парламентариям удалось сдвинуться вперед в вопросе принятия необходимых законодательных актов, но, правда, незначительно.

В среду, 17 июня, премьер-министр Арсений Яценюк призвал народных депутатов поставить в повестку дня и проголосовать пакет из 7 законопроектов, которые, по его словам, согласованы и не имеют какой-либо политической составляющей. Вечером того же дня он встретился с президентом Петром Порошенко и главами парламентских фракций для проведения переговоров с целью результативного голосования по этим документам. Но надежды Яценюка на принятие данного пакета законопроектов в целом не оправдались.

Уже на следующий день, в четверг, с горем пополам парламент принял только два президентских законопроекта, касающихся деятельности Нацбанка. В первом предусматривается, что перечисление части прибыли НБУ в госбюджет будет осуществляться после подтверждения годовой финотчетности регулятора внешним аудитом и утверждения советом Нацбанка, а также после формирования регулятором резервов. Ранее же НБУ перечислял свою прибыль в госбюджет авансом.

Второй закон предполагает усиление фискальной независимости НБУ, повышение роли Совета Нацбанка в деятельности регулятора, изменение функций правления и сокращение его состава, а также определяет особенности взаимодействия НБУ с другими органами власти и страхования профессиональной ответственности работников регулятора.

Кроме того, с большими трудностями, после нескольких неудачных попыток депутаты все же приняли за основу проект закона об ограничении моратория на отчуждение имущества должников НАК «Нафтогаз Украины». Изначально Рада дважды откладывала законопроект, поскольку претензии парламентариев сводились к тому, что нормы документа позволят проводить теневую приватизацию предприятий-должников.

Удивительным остается то, что Верховной Раде не удалось принять закон об обязанности чиновников декларировать свое имущество, который должен был быть принят давным-давно.

«Это не просто один из проектов законов, принятие которого требует от Украины МВФ, это - необходимый шаг на пути того, что бы положить конец такому явлению, когда наши госслужащие переписывают имущество на жен, братьев и так далее, пользуясь им», - отметил представляющий законопроект министр юстиции Павел Петренко.

Также парламентарии только в первом чтении рассмотрели законопроект о тарифообразовании услуг ЖКХ, принятие которого даст возможность устанавливать обоснованные тарифы и не позволит коммунальным предприятиям работать с разрывом в тарифе.

Комментируя решение перенести рассмотрение остальных законопроектов, глава Верховной Рады Владимир Гройсман отметил, что теперь у парламентариев и правительства есть неделя, чтобы внести все необходимые правки и подготовить документы к голосованию.

Тем не менее, ко второму чтению, скорее всего, эти нормативные акты вряд ли будут сильно откорректированы, а основная работа правительства до следующего голосования будет заключаться в работе с фракциями не за правки, а за голоса.

Премьер призвал парламентскую коалицию проголосовать оставшийся пакет законов по программе МВФ до 10 июля - к моменту заседания Совета директоров МВФ.

«Я благодарю парламентскую коалицию и надеюсь, что на следующей неделе мы доработаем законопроекты, чтобы до 10 числа (июля - УНИАН) нам выйти на Совет директоров МВФ», - сказал Яценюк.

Мораторий МВФ не помеха

В продолжение законодательной темы, стоит отметить, что на минувшей неделе вступил в силу закон, наделяющий Кабмин правом вводить мораторий на выплату внешних долгов до 1 июля 2016 года, в частности, временно останавливать платежи по государственному, гарантированному государством и местному долгу, по которому ведутся переговоры об изменении условий (реструктуризации).

По словам министра финансов Натальи Яресько, возможный мораторий по внешним платежам, который может ввести правительство Украины, если переговоры с внешними кредиторами о реструктуризации долга будут безрезультатными, не повлияет на экономику Украины и продолжение программы с МВФ.

«Хочу подчеркнуть, что приостановка платежей не является страшной вещью. Это ни в коем случае не приостановит программу с Международным валютным фондом и не окажет давление на население и украинскую банковскую систему. Потому что эти внешние облигации не лежат в наших внутренних украинских банках», - сказала она.

В то же время, министр отметила, что пока правительство не принимало никаких решений о приостановке долговых платежей, и Украина продолжает выполнять свои обязательства перед кредиторами. В том числе, по ее словам, 22 июня будет осуществлена запланированная выплата по российским еврооблигациям на сумму 75 млн долл.

«В настоящее время с целью обеспечения конструктивного хода переговоров (по реструктуризации долга - УНИАН) Украина продолжит обслуживать долги, в том числе она осуществит следующий платеж 22 июня по еврооблигациям, которые подлежат погашению в декабре 2015 года», - сказала Яресько.

Она также сообщила, что правительство намерено отправить Комитету кредиторов обновленное предложение о реструктуризации госдолга. При этом министр подчеркнула, что в контрпредложении внешних кредиторов предлагается погасить 8 млрд долл. долга за счет резервов Нацбанка. «Контрпредложение, которое мы получили от Комитета кредиторов, отличается от нашего глобально только одним пунктом. Кредиторы предлагают использовать 8 млрд долл. США по долгам из резервов Национального банка Украины, не позволяя нам стабилизировать финансовую систему страны», - сообщила Яресько.

Кроме того, кредиторы по-прежнему продолжают выступать против списания части долга.

«Мы готовы и дальше работать с президентом, настроенным на внедрение реформ, - говорится в заявлении Комитета кредиторов. – Однако мы считаем, что предлагаемое списание долгов не является правильным шагом в этом направлении. Проблемы Украины - в ликвидности, нежели в уровне долга. Наше предложение по реструктуризации, а именно по пролонгации платежей на общую сумму порядка 16 млрд долл., отвечает критериям МВФ и немногим отличается от объема кредита со стороны Фонда».

Бездушная статистика

Представленные на минувшей неделе Государственной службой статистики макроэкономические показатели свидетельствуют о том, что отечественная экономика, видимо, достигла дна. Служба статистики в конце минувшей недели обновила обнародованный в мае показатель валового внутреннего продукта (ВВП). Оценка падения за первый квартал текущего года хоть и была улучшена, но динамика замедления спада оставляет желать лучшего. По данным Госстата, падение ВВП в январе-марте 2015 года по сравнению с первым кварталом 2014 года (в постоянных ценах 2010 года) составило 17,2%. В то время как раньше Госстат сообщал о падении ВВП в годовом выражении на 17,6%.

Также на минувшей неделе статисты обнародовали показатель промышленного производства в Украине за май 2015 года. Так, в прошлом месяце по сравнению с маем 2014 года спад промпроизводства замедлился лишь на 1 процентный пункт - до 20,7% с 21,7%, зафиксированных месяцем ранее. При этом по сравнению с апрелем 2015 года спад промпроизводства в мае также замедлился - до 0,2% с 2%, зафиксированных в апреле к марту, а за первых пять месяцев в этом году по сравнению с аналогичным периодом 2014 года спад промпроизводства составил 21,2%.

Ещё одним отрицательным макропоказателем Госстата стал оборот розничной торговли. За первые пять месяцев текущего года розничный товарооборот сократился на 24,7% - до 385,234 млрд грн. При этом, как и ожидалось, больше всего снизился оборот розничной торговли в Луганской и Донецкой областях – на 85,4% и 71,7%, до 3,3 млрд грн и 14 млрд грн, соответственно.

То, что дела у украинской экономики идут не очень хорошо, подтвердила и министр финансов Яресько. По её словам, падение экономики Украины по итогам 2015 года, вероятно, будет соответствовать прогнозам, данным международными финансовыми институтами. Напомним, ранее основные кредиторы страны – Международный валютный фонд и ЕБРР – ухудшили прогноз падения экономики Украины в 2015 году до 9% с 7,5%. Именно с таким сценарием развития событий согласилась Яресько.

«Очень сложно прогнозировать что-то. Но нам дают прогнозы ЕБРР, Всемирный банк, в частности, порядка 9% (падения экономики - УНИАН). Некоторые говорят даже о 9,5%», - сказала она.

При этом министр финансов выразила надежду, что в следующем году ситуация в стране улучшится.

«Что важно, что мы все-таки ожидаем рост в 2016 году», - отметила Яресько, подчеркнув, что залогом роста станут реформы и реализация программы работы правительства и Стратегии президента-2020.

Пожар потушили, а расследование в разгаре

Ещё одним важным событием минувшей недели стала стабилизация ситуации на нефтебазе «БРСМ-Нафта» в Киевской области. Около 10 дней пожарные пытались ликвидировать очаги возгорания и взять контроль над пылающими цистернами. Как отметили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, расходы на тушение пожара на нефтебазе и устранение его последствий составляют около 50 млн грн. Но эта сумма не соизмерима с человеческими потерями. По данным Минздрава, за время ликвидации масштабного пожара погибли 5 человек и еще 15 получили сильные ожоги и ранения.

Как результат, ситуация с возгоранием цистерн на нефтебазе «БРСМ-Нафта», основателем которой, по информации СБУ, является экс-министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, перешла из техногенной в политическую плоскость. В начале минувшей недели Яценюк поручил руководству ГСЧС вместе с другими ведомствами подготовить гражданский иск к владельцам нефтебазы о возмещении убытков, причиненных в результате пожара на ней.

«Подать иск к владельцам нефтебазы по возмещению государству ущерба, нанесенного пожаром на базе «БРСМ» ... Потери для экономики: один пожар, одной нефтебазы, вдумайтесь, - 5 жизней и около 50 млн грн», - возмутился премьер.

Позже за «БРСМ-Нафта» также взялось Министерство внутренних дел. Правоохранительные органы открыли уголовное производство по факту изготовления и продажи компанией контрафактного бензина.

«Кроме того, нами возбуждено собственное по компании «БРСМ» большое производство на сумму убытков в государственный бюджет на 1 млрд 200 млн гривен за счет создания контрафактных бензинов путем смешивания токсичных присадок и суррогатных смесей бензинов и конденсата», - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Тем не менее, на сегодняшний день причина возгорания остается неустановленной. Аваков подчеркнул, что расследование ситуации вокруг «БРСМ-Нафта» взято им под личный контроль.

Наезд за долги

На минувшей неделе, кроме всего прочего, Яценюк взялся за крупнейшую газодобывающую украинскую компанию «Укргазвыдобування» во главе с Сергеем Костюком. Последнего, кстати, в ходе проведения расследования подозревают в нанесении ущерба государству из-за продажи сжиженного газа по заниженным ценам компании, подконтрольной народному депутату Игорю Еремееву.

В первую очередь, премьер поручил руководству материнской НАК «Нафтогаз Украины» немедленно сменить руководство госкомпании.

«По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности компании «Укргазвыдобування» выявлено, что долги группы компаний народного депутата Игоря Еремеева перед госкомпанией составляют 373 млн грн, - сообщили в правительстве. - При этом руководство «Укргазвыдобування» не предприняло никаких мер для возвращения задолженности в определенные законом сроки».

Кроме того, Яценюк дал 72 часа структурам, близким к народному депутату Игорю Еремееву, на то, чтобы те погасили долг перед госхолдингом «Укргазвыдобування».

Таковы были основные экономические новости минувшей недели. Одним из основных событий следующих семи дней станет трехсторонняя встреча по газовым вопросам в формате Украина-ЕС-Россия, которая должна пройти 26-29 июня. В ее рамках стороны планируют обсудить условия так называемого «зимнего пакета» поставок российского газа в Украину. По словам министра энергетики Владимира Демчишина, сейчас техническая группа экспертов готовит окончательный протокол решений, обязательных к исполнению. Таким образом, на следующей неделе может решится вопрос с поставками газа во время отопительного сезона 2015-2016 гг.

Также на следующей неделе украинское правительство продолжит переговоры с частными кредиторами о частичной реструктуризации госдолга, несмотря на заявление МВФ о намерении выделить нашей стране второй транш кредита до их завершения.

Антон Кулиш (УНИАН)