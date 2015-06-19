Яресько не верит, что Россия сможет заблокировать реструктуризацию внешних долгов Украины
Россия не в состоянии заблокировать процесс реструктуризации внешних долгов Украины, очередное предложение относительно которого правительство направило комитету кредиторов, но может ее значительно усложнить.
Об этом заявила министр финансов Наталья Яресько во время видеообращения на инвестиционной конференции компании Concorde Capital в Нью-Йорке, трансляция которой была доступна онлайн.
«С практической точки зрения, я не верю, что они (Россия - УНИАН) могут заблокировать переговоры (о реструктуризации - УНИАН), но они точно имеют возможность осложнить процесс», - сказала она.
В то же время глава Минфина подчеркнула, что переговоры о реструктуризации касаются всех без исключения евробондов, кто бы не был их владельцем.
Читайте такжеУкраина продолжает обслуживать все долги и выплатит купон по российским евробондам - Яресько«Мы настаиваем, что все евробонды являются периметром долговой операции», - отметила Яресько.
По ее словам, переговоры о реструктуризации могут происходить только при наличии общей позиции у кредиторов, в противном случае правительство может применить право на мораторий на выплату внешних долгов.
Как сообщал УНИАН, Яресько 19 июня заявила, что правительство Украины направит комитету кредиторов обновленное предложение о реструктуризации со значительным сокращением суммы основного долга, а в случае его отклонения воспользуется правом на введение моратория по выплатам.