Яресько не верит, что Россия сможет заблокировать реструктуризацию внешних долгов Украины

Об этом заявила министр финансов Наталья Яресько во время видеообращения на инвестиционной конференции компании Concorde Capital в Нью-Йорке, трансляция которой была доступна онлайн.

«С практической точки зрения, я не верю, что они (Россия - УНИАН) могут заблокировать переговоры (о реструктуризации - УНИАН), но они точно имеют возможность осложнить процесс», - сказала она.

В то же время глава Минфина подчеркнула, что переговоры о реструктуризации касаются всех без исключения евробондов, кто бы не был их владельцем.

Читайте такжеУкраина продолжает обслуживать все долги и выплатит купон по российским евробондам - Яресько«Мы настаиваем, что все евробонды являются периметром долговой операции», - отметила Яресько.

По ее словам, переговоры о реструктуризации могут происходить только при наличии общей позиции у кредиторов, в противном случае правительство может применить право на мораторий на выплату внешних долгов.

Как сообщал УНИАН, Яресько 19 июня заявила, что правительство Украины направит комитету кредиторов обновленное предложение о реструктуризации со значительным сокращением суммы основного долга, а в случае его отклонения воспользуется правом на введение моратория по выплатам.