Фискальная служба в мае-июне ликвидировала 401 "налоговую яму"

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

Согласно сообщению, за это время выявлены факты незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость и уклонения от уплаты НДС на сумму 7,8 млрд грн.

ГФС сообщила, что в мае только в Святошинском районе Киева выявлен ряд предприятий, которые пытались сформировать фиктивный налоговый кредит на сумму 4,3 млрд грн, в июне в Печерском районе Киева были выявлены три «налоговые ямы», которыми сформирован налоговый кредит на сумму более 100 млн грн.

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Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба за первых три месяца текущего года остановила деятельность 12 конвертационных центров.

По данным ГФС, сумма конвертированных ими средств составила 1,9 млрд грн, сумма убытков, нанесенных государству их деятельностью, составила 328,6 млн грн.