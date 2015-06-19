Минфин раскрыл обновленное предложение частным кредиторам Украины

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, размещенном на его официальном сайте.

«Предложение кредиторам включает в себя значительное уменьшение основной суммы долга, срока погашения долга и изменении купона, что обеспечит достижение приемлемого уровня долговой нагрузки в среднесрочной перспективе, уменьшит давление на платежный баланс и потребности в финансировании. Предложение также включает введение инструмента восстановления стоимости для держателей облигаций в случае, если ситуация в Украине будет улучшаться быстрее, чем указано в прогнозах Программы EFF, поддерживаемой МВФ, - говорится в сообщении. - Министерство призывает Комитет немедленно сесть за стол переговоров, чтобы достичь согласия о реструктуризации».

Читайте такжеЯресько не верит, что Россия сможет заблокировать реструктуризацию внешних долгов УкраиныВ министерстве подчеркнули, что Украина испытывает серьезные проблемы с платежеспособностью, и поэтому увеличения периода погашения долга, как предлагают кредиторы, будет недостаточно для решения проблемы. «Главная причина долгового бремени - это примерно 40 млрд долл. кредитов, предоставленных режима Януковича, - подчеркнули в Минфине. - Кроме того, для погашения государственного долга не могут быть использованы международные резервы Национального банка Украины, ведь такое использование резервов не позволит оздоровить финансовую систему Украины, в чем крайне нуждается наша страна. В этой связи предложение Комитета кредиторов использовать 8 млрд долл. из резервов для уплаты 40% суверенного долга не может и не будет принято».

В Минфине подчеркнули, что Украина продолжает обслуживать все свои обязательства, в том числе купонный платеж по еврооблигациям с погашением в декабре 2015 года. «Однако в случае, если в ближайшие недели в рамках переговоров не будет достигнуто согласованное решение, министерство будет вынуждено использовать инструменты, которые по просьбе украинского правительства были предоставлены ему нашими партнерами по коалиции в Верховной Раде», - подчеркнули в Минфине.

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры по реструктуризации 13 марта - сразу после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда. В рамках переговоров украинская сторона рассчитывает за счет продления сроков уплаты, а также частичного списания купона и номинала долга, в 2015 году сэкономить на выплатах за долговыми ценными бумагами до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года - до 15,3 млрд долл.