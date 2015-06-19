Яресько обещает не реструктуризовать внутренние долги

Об этом заявила министр финансов Наталья Яресько во время видеообращения на инвестиционной конференции компании Concorde Capital в Нью-Йорке, которая транслировалась онлайн.

«Это все равно, что перекладывать деньги из одного кармана в другой», - сказала она, отвечая на вопрос о возможности проведения реструктуризации внутренних долгов.

По словам главы Минфина, такой шаг вызовет необходимость рекапитализации банков, что потребует дополнительных средств, не предусмотренных программой МВФ.

Читайте такжеМинфин раскрыл обновленное предложение частным кредиторам Украины"Если мы пригласим реструктуризации внутренних долгов, как в иностранной, так и в национальной валюте, то будем вынуждены рекапитализировать банки. В таком случае сумма в 40 млрд долл. (предусмотрена четырехлетней программе МВФ для Украины - УНИАН) станет недостаточной", - отметила Яресько.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 июня, министр финансов Украины Наталья Яресько заявила, что украинское правительство направит комитета кредиторов обновленную предложение о реструктуризации со значительным сокращением суммы основного долга, а в случае ее отклонения воспользуется правом на введение моратория по выплатам.

Украина начала переговоры по реструктуризации 13 марта – сразу после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда. В рамках переговоров украинская сторона рассчитывает за счет продления сроков уплаты, а также частичного списания купона и номинала долга, в 2015 году сэкономить на выплатах за долговыми ценными бумагами до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.