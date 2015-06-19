МВФ может предоставить Украине второй транш помощи в реструктуризации долга - заявление

Об этом говорится в заявлении главы Международного валютного фонда Кристин Лагард, опубликованном на сайте Фонда, которое цитирует Экономическая правда.

"Лагард приветствует принятие Верховной Радой законов, которые будут способствовать укреплению независимости Национального банка", - говорится в сообщении.

"Успех программы также опирается на скорейшем завершении сделки по реструктуризации долга. В связи с этим, я также приветствую продолжающиеся усилия правительства, направленные на достижение соглашения о сотрудничестве со всеми кредиторами", - заявила Лагард.

Читайте такжеМинфин раскрыл обновленную предложение частным кредиторам Украины"Это важно, поскольку это означает, что Фонд сможет и в дальнейшем финансово поддерживать Украину даже в том случае, если переговоры по реструктуризации задолженности не будут завершены вовремя", - сказала глава МВФ.

Отметим, что ранее министр финансов Украины Наталья Яресько заявила, что следующий второй транш МВФ Киев может получить в июле.

Также по ее словам, реструктуризация не является необходимым условием для транша от МВФ.

В свою очередь, премьер-министр Украины Арсений Яценюк отметил, что долги перед частными кредиторами должны быть реструктуризованы.