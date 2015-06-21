При Януковиче частные кредиторы одолжили Украине $40 млрд

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в программе "10 минут с премьер-министром", передает Апостроф.

"Частные кредиторы за три года выдали $40 млрд, а нам весь мир пообещал на следующие 4 года $25 млрд. Но при этом, получив эти кредиты, мы отдали нашим кредиторам, и еще нам удалось уменьшить внешний долг страны, чтобы не перекладывать эти долги на следующие поколения", - заявил Яценюк.

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По его словам, Украине удалось вернуть в 2014 году внешним кредиторам $14 млрд, взяв в долг значительно меньшую сумму.

"Мы в прошлом году взяли $9 млрд, а вернули нашим внешним кредиторам $14 млрд, которые не мы брали. Это Янукович (экс-президент Виктор Янукович – ред.) так широко и щедро (брал заимствования – Ред.)", - сказал премьер-министр.

По его словам, сейчас частные кредиторы должны реструктуризировать долговые обязательства.

Он также заявил, что власти Украины "откровенно сказали нашим кредиторам: пришло время помочь Украине, задолженность Украины перед частными кредиторами нужно реструктуризировать".