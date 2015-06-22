Fitch прогнозирует падение экономики Украины по итогам года на 9%

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2015 года на уровне 9%, что соответствует прогнозам ключевых кредиторов страны – Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития.

Как отмечается в сообщении агентства, падение экономики будет сопровождаться девальвацией гривни – до 97% по сравнению с 2014 годом, а также значительной инфляцией. «Экономическая рецессия будет иметь место на фоне неразрешенного конфликта на востоке страны, что также останется значительным фактором экономических проблем», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июне Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), вслед за МВФ, ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2015 году до 9% с 7,5%, прогнозируемых ранее. В то же время, международное рейтинговое агентство Moody’s оставило в силе прогноз падения экономики Украины по итогам 2015 года на уровне 7,5%.

При этом консенсус-прогноз, опубликованный на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины, оценивает возможное падение экономики страны на уровне 8,3% за счет падения промышленного производства на 12,2% и сельскохозяйственного - на 3%.