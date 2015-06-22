Украина выплатила $75 миллионов по российским бондам – источник

Украина, как и планировала, осуществила очередной купонный платеж в объеме 75 млн долл. по евробондам, выданным правительству Российской Федерации в 2013 году, сообщил УНИАН источник в Министерстве финансов Российской Федерации.

Евробонды были выпущены в обмен на кредит от правительства РФ в размере 3 млрд долл.

«Украина выплатила запланированный платеж по бондам на 3 млрд долл.», - сообщил источник.

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Ранее министр финансов Украины Наталья Яресько отмечала, что Украина продолжает обслуживать все свои долговые обязательства и 22 июня осуществит запланированную выплату на 75 млн долл. по российским еврооблигациям.