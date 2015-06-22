Фонд гарантирования начал ликвидацию банка "Стандарт"

По информации фонда, процедура ликвидации продлится один год - до 18 июня 2016 года включительно, ликвидатором банка на этот период назначен Игорь Грицак.

Фонд обещает сообщить информацию о дате начала выплат и банке-агенте дополнительно на своем сайте и напоминает, что выплата возмещения проводится в размере вклада и процентов, начисленных на день введения в банк временной администрации, но не более 200 тыс. грн.

Также сообщается, что требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня публикации объявления об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка в газете «Голос Украины». Удовлетворение требований кредиторов проводится за счет выручки от реализации имущества банка в установленной очередности.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк «Стандарт» 20 февраля на основании решения НБУ о признании банка неплатежеспособным.

Банк «Стандарт» (г. Киев) работал на рынке Украины с 2008 года и входил в группу небольших финучреждений по активам.

По информации банка, его основным владельцем является глава наблюдательного совета банка Виталий Таран, владеющий акциями банка через компанию «Медиа имидж», а также совокупно 6 юридических лиц, доля каждого из которых менее 10% уставного капитала.

В начале декабря банк «Стандарт» стал победителем конкурса на право вывести с рынка неплатежеспособный банк «Золотые ворота» путем получения его активов и обязательств, что не спасло его от утраты платежеспособности.