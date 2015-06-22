Россия подтвердила получение от Украины процентов по кредиту Януковича

Министерство финансов России подтвердило выплату Украиной купонного платежа в размере 75 млн долл. по евробондам на 3 млрд долл., выданным правительству Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

«Платеж осуществлен», - сказал сотрудник пресс-службы.

Евробонды были выпущены в обмен на кредит от правительства РФ в размере 3 млрд долл.

Ранее информированный источник сообщил корреспонденту УНИАН, что Украина выплатила это запланированный платеж по бондам.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Наталья Яресько отмечала, что Украина продолжает обслуживать все свои долговые обязательства и 22 июня осуществит запланированную выплату на 75 млн долл. по российским еврооблигациям.