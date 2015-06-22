Комитет кредиторов Украины согласен сесть за стол переговоров как можно скорее

Комитет кредиторов Украины, с которыми украинское правительство ведет переговоры о реструктуризации части государственного долга, рассматривает последнее предложение нашей страны и согласен сесть за стол переговоров как можно скорее.

Об этом говорится в заявлении Комитета от 22 июня, текстом которого располагает УНИАН.

«Советники Комитета в настоящее время рассматривают предложение о реструктуризации, представленное Украиной 19 июня, некоторые детали которого были освещены в средствах массовой информации, прежде чем советники его получили», - говорится в заявлении.

По информации Комитета, трехсторонняя встреча в Вашингтоне при участии Международного валютного фонда и представителей украинских властей возможна в ближайшее время.

«Договоренностей о дате этой встречи пока нет, вопреки публичным заявлениям Украины в обратном. Но мы считаем важным, чтобы все стороны могли сесть за стол переговоров и провести сделку добросовестно, без предварительных условий, как можно скорее», - отмечается в заявлении.

Также Комитет сообщает, что последнее предложение украинских властей основано на прогнозах для экономики Украины от МВФ, которые еще не были опубликованы в открытом доступе и должны быть обнародованы не ранее середины июля. «Для того, чтобы правильно рассмотреть предложение, Комитет и его советники призывают Украину и МВФ опубликовать эти прогнозы как можно скорее», - говорится в заявлении.

Одновременно Комитет настаивает, что его майское предложение, предполагающее пролонгацию основных платежей на 10 лет и снижение купонных выплат на 500 млн долл. без снижения номинала этого долга, остается выгодным для Украины, поскольку предполагает снижение долговой нагрузки на 16 млрд долл. в течение следующих 4 лет, открывая постоянный доступ к мировым рынкам капитала и соответствуя критериям программы с МВФ.

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры по реструктуризации 13 марта – сразу после одобрения программы кредитования экономики страны на 17,5 млрд долл. со стороны Международного валютного фонда.

В рамках переговоров украинская сторона рассчитывает за счет продления сроков уплаты, а также частичного списания купона и номинала долга, в 2015 году сэкономить на выплатах по долговым ценным бумагам до 5,2 млрд долл., а в ближайшие 4 года – до 15,3 млрд долл.

В пятницу, 19 июня, украинское правительство направило кредиторам новое предложение с сохранением базовых параметров реструктуризации, при этом одновременно предлагая кредиторам в качестве компенсации за прощение части долга восстановление стоимости бондов, если экономическая ситуация в Украине будет улучшаться с опережением прогнозов.