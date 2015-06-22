Валовой внешний долг Украины составил почти 126 миллиардов долларов

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, на конец квартала на сектор общего государственного управления пришлось 34,608 млрд долл., или 27,47% валового внешнего долга, на банки - 17,104 млрд долл., или 13,58%, на органы денежно-кредитного регулирования - 5,810 млрд долл., или 4,61% долга, на прочие секторы - 58,816 млрд долл., или 46,69% долга, на прямые инвестиции (межфирмовый долг) - 9,629 млрд долл., или 7,64%.

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Согласно аналитической записке на сайте НБУ, объем валового внешнего долга Украины по отношению к ВВП за первый квартал вырос до 110,5% ВВП с 95,1%.

По информации НБУ, основной валютой внешних заимствований Украины по состоянию на 1 апреля остается доллар США, на который приходится 75,3% обязательств.

Как сообщал УНИАН, валовой внешний долг Украины по итогам 2014 года сократился на 11,1%, или на 15,772 млрд долл., по сравнению с началом года – до 126,307 млрд долл.