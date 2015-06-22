Fitch понизило рейтинги двух украинских банков

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте (РДЭ) «Проминвестбанка», «ПроКредит Банка», банка «Креди Агриколь» и «Альфа-Банка» (Украина) на уровне «CCC», сообщается на сайте агентства.

Одновременно Fitch понизило рейтинги «Укрсоцбанка» и «Правэкс-Банка» до уровня «CC» с «CCC», поместив рейтинги обоих банков в Rating Watch Negative.

По информации агентства, рейтинги всех шести банков учитывают вероятность поддержки иностранных акционеров, на которую они могут претендовать, и при этом ограничены суверенным рейтингом Украины.

По мнению Fitch, владеющие «Укрсоцбанком» и «Правэкс-Банком» иностранные инвесторы заявляли о намерениях продать бизнес в Украине в начале 2014 года и сделают это при первой возможности, но при этом намерены поддерживать дочерние структуры в нашей стране до их продажи.

Агентство отмечает, что кредитоспособность всех шести банков находится под давлением неблагоприятной операционной среды в результате падения экономики, резкой девальвации гривни и инфляции, а также продолжающегося военного конфликта на востоке Украины.

По оценкам Fitch, качество кредитов в украинских банках заметно ухудшилось с начала 2014 года, что оказывает давление на их капитал, в результате чего большинство из указанных банков допускали нарушение норматива достаточности капитала, установленного на уровне 10%.

Также сообщается, что отток депозитов в этих банках составил от 13% до 52%, что вызвало высокую зависимость от финансирования материнской структуры.

Агентство отмечает, что уровень просроченных кредитов в этих банках на срок свыше 90 дней составляет от 20% до 92%, но судя по отчетности банков, эти проблемные кредиты, как правило, покрыты сформированными резервами по активам.

Как сообщал УНИАН, в феврале Fitch понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня «СС» с «ССС», одновременно подтвердив рейтинг в национальной валюте на уровне «ССС». Снижение долгосрочного рейтинга было обусловлено сохраняющейся вероятностью дефолта и низким уровнем государственных резервов.

Кроме того, сегодня, 22 июня, Fitch спрогнозировало падение экономики Украины в 2015 году до 9%.