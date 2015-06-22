Гривня начала неделю снижением до 21,92 за доллар

В понедельник, 22 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 21,62/21,92 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,50/24,83 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4030/0,4090 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 21,7866 грн/долл., к этому часу заключено 157 сделки на сумму 61,86 млн долл.