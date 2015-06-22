В госбанки нужно "влить" 47 миллиардов гривень – Минфин

Необходимая прогнозная сумма докапитализации банков государственного сектора экономики на 2015 год составляет 46,8 млрд грн.

Об этом говорится в обзоре 30 предприятий госсектора с крупнейшими фискальными рисками, утвержденном приказом Министерства финансов Украины и Министерства экономического развития и торговли от 17 июня 2015 года №609/565.

В частности, по оценкам министерств, оценочная докапитализация «Ощадбанка» в текущем году составляет 20 млрд грн, «Укрэксимбанка» - 26 млрд грн, «Укргазбанка» - 0,2 млрд грн.

«Принимая во внимание то, что НБУ не будет настаивать на докапитализации госбанков в этом году, ее размер будет определяться с учетом соблюдения требований кредиторов и текущей ликвидности банков», - говорится в сообщении.

В министерствах прогнозируют, что по итогам 2015 года «Ощадбанк» получит 450 млн грн прибыли, «Укргазбанк» - 200 млн грн, а «Укрэксимбанк» получит убыток в размере 10,4 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, банковская система Украины за 2014 год получила 52,966 млрд грн убытков, что стало наибольшим показателем украинской банковской системы. По итогам года треть украинских банков, или 52 из 158, получили убытки.

По информации НБУ, негативные финансовые результаты деятельности банков в 2014 году вызваны увеличением объемов отчислений в резервы на возможные потери от активных операций, в то время как основные банковские операции в целом по системе оставались прибыльными.

Национальный банк в апреле этого года начал повторное стресс-тестирование банков. По результатам проведенного стресс-тестирования банки должны подать в Нацбанк реалистичные программы капитализации или планы реструктуризации, чтобы обеспечить выполнение норматива достаточности регулятивного капитала.

Согласно результатам проведенного в прошлом году стресс-тестирования 35 крупнейших банков по активам, их общие потребности в докапитализации составили 66 млрд грн, при этом эксперты оценивали объем необходимой докапитализации в 170 млрд грн, в том числе 134 млрд грн - для 35 крупнейших банков, поскольку параметры стресс-тестирования не учитывали всех рисков и убытков, с которыми столкнулась банковская система.