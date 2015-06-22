Минфин после трехмесячного перерыва попробует одолжить валюту на внутреннем рынке

Министерство финансов Украины планирует 23 июня, впервые после почти трехмесячного перерыва, провести аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа, в ходе которого инвесторам будут предложены валютные облигации.

Напомним, 3 апреля Минфин в ходе планового аукциона по размещению ОВГЗ продал «военные» облигации для юридических лиц на 164 тыс. грн, после чего проведение аукционов приостановилось на фоне ведения переговоров с кредиторами о частичной реструктуризации украинских долгов.

Согласно графику размещения ОВГЗ в июне, опубликованному на сайте министерства, 23 июня Минфин намерен разместить валютные облигации, номинированные в долларах США, сроком обращения 12 месяцев. Другие параметры облигаций не сообщаются.

До размещения «военных» облигаций на 164 тыс. грн, в марте 2015 года, а также после этого размещения, в апреле-мае, Минфин не привлекал средства в госбюджет на ОВГЗ-аукционах.

В то же время Минфин проводил внерыночное размещение облигаций для докапитализации НАК «Нафтогаз Украины» и государственных банков на 29,3 млрд грн, а также для кредитования Фонда гарантирования вкладов физлиц на 7,1 млрд грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 22 июня объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 480,935 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 352,968 млрд грн, или более чем 70% их общего объема. В собственности банков находятся ОВГЗ на 82,773 млрд грн, или 17% общего объема, нерезидентов – на 23,516 млрд грн, или 5%.

Согласно данным Национального банка Украины, всего с начала года до 31 мая в госбюджет от продажи ОВГЗ было привлечено 10 млрд грн и 300 млн долл.

Действующий госбюджет Украины на 2015 год предполагает потолок госдолга на уровне 1,394 трлн грн.