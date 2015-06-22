Ликвидацию банка Иванющенко продлили на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил на один год – до 23 июля 2016 года ликвидацию «Захидинкомбанка», сообщается на сайте фонда.

Согласно сообщению, также фонд продлил полномочия ликвидатора банка Игоря Яремчишина.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал ликвидацию «Захидинкомбанка» 24 июля 2014 года на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации.

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Справка УНИАН. «Захидинкомбанк» (Луцк) работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов. По информации на сайте Национального банка, владельцем контрольного пакета акций банка является проживающий в Енакиево (Донецкая обл.) Арсен Иванющенко через компанию «Паррокс Корпорейшн Лимитед».