У Яресько хотят усилить контроль за доходами богатых украинцев

Проект соответствующего закона размещен на сайте министерства.

Законом предлагается считать зажиточными граждан, которые отвечают одному из следующих критериев: является конечным бенефициаром крупного налогоплательщика; прямо или опосредованно владеет 20% и более юридического лица, являющегося налоговым резидентом другого государства и задекларировавшего доход за предыдущий налоговый год 10 млн евро и более; общий годовой налогооблагаемый доход за предыдущий налоговый (отчетный) год превышает 50 млн грн.

Согласно законопроекту, зажиточные лица должны обязательно подавать декларацию о доходах в электронном виде наравне с крупными налогоплательщиками и средним бизнесом, при этом фискальный орган может принять решение об изменении основного места учета зажиточного лица наравне с крупным налогоплательщиком.

Кроме того, предлагается также ввести норму, согласно которой налоговые органы имеют право доначислять налоги зажиточным лицам, при этом срок давности доначисления составляет 3650 дней, или 10 лет.

Согласно законопроекту, несвоевременная подача зажиточным лицом налоговой декларации, по мнению Минфина, должна караться штрафом в 10% суммы начисленного налога на доходы физлиц.

Кроме того, Минфин предлагает разрешить Государственной фискальной службе Украины раскрывать банковскую тайну.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной фискальной службы Украины, в рамках декларационной кампании, которая началась 1 января и длилась до 1 мая, 683 гражданина задекларировали доходы свыше 1 млн грн, а общий объем задекларированных доходов составил 13,8 млрд грн. При этом количество миллионеров сократилось по сравнению с предыдущим годом на 3%.