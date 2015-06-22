Гривня закрыла межбанк на уровне 21,85 за доллар

В понедельник, 22 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,70/21,85 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,6680/24,8340 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4010/0,4040 грн/рубль.

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По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,7687 грн/долл., к этому часу заключено 447 сделок на сумму 293,15 млн долл.