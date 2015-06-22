Нацбанк опустил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 23 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2176.8700 (22 июня – 2163.5428)

100 EUR – 2469.6590 (22 июня – 2444.5870)

10 RUR – 4.0646 (22 июня – 4.0214)

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 22 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 21,70/21,85 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 24,6680/24,8340 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4010/0,4040 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 21,7687 грн/долл., к этому часу заключено 447 сделок на сумму 293,15 млн долл.