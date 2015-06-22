Греция раскрыла детали плана, который одобрили министры стран еврозоны

В разговоре с Би-би-си министр пояснил, что речь идет о введении новых налогов для состоятельных людей и предпринимателей, а также повышении НДС на отдельные товары. По мнению Георгоса Статакиса, новое предложение должно устроить кредиторов, предыдущие переговоры с которыми успеха не принесли.

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В свою очередь министры финансов еврозоны уже выразили удовлетворение новым планом и не исключили, что теперь договоренности о перечислении очередного транша финансовой помощи удастся достичь.

Новые предложения были переданы лидерам ЕС премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом. Они призваны сдвинуть с мертвой точки переговоры о выделении стране более 7 млрд евро, срывавшиеся из-за нежелания левого правительства в Афинах сокращать социальные расходы.

Греция должна отдать МВФ займ в 1,6 млрд евро до конца июня. Если этого не произойдет, то страна может быть вынуждена выйти из еврозоны, и, возможно, из Евросоюза.