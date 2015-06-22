Греческие банки ограничили вывод наличных денег

Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на представителя одной из кредитных организаций страны, передает Lenta.ru. Ограничение применили после того, как в выходные с банкоматов было снято более 400 млн евро, а общий отток средств из финансовой системы составил $2 млрд.

Читайте такжеГреческие вкладчики за день забрали из банков более миллиарда евро

22 июня Европейский центробанк проведет еще одну встречу по поводу ситуации в греческой банковской сфере. Если отток средств продолжится, власти страны могут ввести контроль за движением капитала.

Европейский центробанк 19 июня увеличил программу помощи греческим коммерческим банкам на $2 млрд. Однако даже несмотря на рост поддержки со стороны регулятора, депозиты продолжили сокращаться.

Греция ведет переговоры о продолжении финансовой помощи со стороны "тройки" кредиторов (Европейский центробанк, Еврокомиссия, МВФ). В ее отсутствие страна, скорее всего, вынуждена будет объявить дефолт из-за нехватки средств.